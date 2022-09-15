شاب يعثر على هاتف أيفون ويبحث عن صاحبه: «مفيش أحسن من الحلال»

«مفيش أحسن من الحلال»، عبارة رددها الشاب فتحي عدة مرات، عندما عثرت زوجته على هاتف أيفون في أحد شوارع مدينة قويسنا، ليضرب المثل في الأمانة والحرص على إرجاع الهاتف إلى صاحبه بكل الطرق الممكنة، بينها اللجوء إلى نوقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

البحث عن مالك الهاتف

يحكي فتحي محمد البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم بمدينة قويسنا، أن زوجته عثرت على هاتف من نوع أيفون في شارع السوق بالمدينة، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في البحث عن صاحب الهاتف، إذ لجأ لنشر الأمر عبر «فيسبوك»، قائلًا: «تم العثور علي تليفون بدون شريحه iPhone 11 في شارع السوق بقويسنا داخل محافظة المنوفية»، وكتب منشورات أيضا في الجروبات الخاصة بمحافظتي الغربية والقليوبية كي يصل إلى صاحب الهاتف بأي طريقة لأنها أمانة ويجب إرجاعها.

وأكد «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهاتف بحالة ممتازة جدًا ولا توجد به خدوش، وعزم على إرجاعه إلى مالكه والرضا بما قسمه الله له، قائلًا: «فيه ناس عرضت عليا إني أبيع التلفون واستفيد منه، بس أنا رفضت تماما، لأنه حرام، وصاحبه محتاج التلفون ولازم أدور عليه».

«فتحي»: مقبلش أدخل قرش حرام في بيتي

وأضاف ابن المنوفية، أنه لا يقبل دخول أموال غير مشروعه إلى منزله، قائلًا: «أنا متزوج وعندي أولاد، ولا يمكن أدخل عليهم بقرش حرام، وبنصح أي حد يلاقي حاجة مش من تعبه يرجعها لصاحبها»، مشيرًا إلى أنه إذا لم يجد مالك الهاتف خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، سوف يذهب به إلى مركز الشرطة لتسليمه هناك.