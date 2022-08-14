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شاب يعثر على هاتف حديث ويعيده إلى صاحبته.. كلاكيت ثاني مرة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:48 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
شاب يعثر علي هاتف ويعيده إلي مالكه

شاب يعثر علي هاتف ويعيده إلي مالكه

في واقعة تكررت في الفترة الأخيرة تدل على الأمانة، عثر شاب في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، على هاتف حديث في أحد الشوارع، وهي الواقعة الرابعة في محافظة المنوفية خلال شهر أغسطس، والذي قام صاحبها بنشر تفاصيل عن الهاتف المعثور عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى مالك الهاتف.

شاب يعثر على هاتف حديث ويعيده إلى مالكته 

وقال محمد علي الكومي الشاب الذي عثر علي الهاتف، إنه عثر عليه في شارع البحر بمدينة تلا، وبحث في المحال التجارية المواجهة لمكان العثور عليه لكي يستدل عليه أحد ولكن لم يتعرف عليه أي شخص وأبلغهم أن الهاتف معه، ثم قام بنشر التفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى مالك الهاتف.

وأضاف الكومي لـ«الوطن»، أنه بعد البحث عن الهاتف لمدة يوم للتوصل إلى صاحبة الهاتف، ونجح في الوصول إليها في مدينة تلا وقام بإيصال الهاتف لها، مؤكداً أنه منذ اللحظة الأولى قام بالبحث عن مالك الهاتف لأنه بالتأكيد في حاجة إليه، مشيرا إلى أن الموقف هو تشجيع للشباب في حالة العثور علي أي شئ يقوم بالبحث عن مالكه، «ده اللي اتربينا عليه».

أمانة شباب في محافظة المنوفية

وشهدت محافظة المنوفية، خلال الشهر الماضي عددا من نفس المواقف المشابهة، والتي كان من بينها عثور سائق توكتوك في أشمون علي مبلغ مالي يقدر بـ16 ألف جنيه وظل يبحث عن صاحبه حتى عثر عليه، كما عثر سائق في مدينة شبين الكوم علي هاتف حديث بالكرتونة الخاصة به وبحث عن صاحبه وتبين أنها سيدة سورية وأعاده إليها، كما قام شاب في مدينة تلا بإعادة تحويل مبلغ 9 آلاف جنيه وصلت إلي هاتفه بالخطأ وأعاده لصاحبه.

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