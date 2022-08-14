ضبط 25 هاتف محمول مخبأة بصحبة راكب وسائق في نويبع

تمكنت الإدارة العامة للجمارك نويبع من ضبط محاولتي تهريب أجهزة هاتف محمول قادمة من الأردن إلى مصر، دون دفع الرسوم القانونية.

ضبط 16 تليفون أندرويد

أحبطت الإدارة العامة للجمارك بميناء نويبع البحري التابع لمحافظة جنوب سيناء برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك محاولتى تهريب عددا من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2022 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولى تفيد أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع والسيارات القادمة من ميناء العقبة الأردني إلي ميناء نويبع المصري تمكن رجال الجمارك من ضبط 16هاتف محمول أندرويد ماركات وألوان مختلفة مخبأة داخل لفائف من القماش ومغلفة بلاصق وأكياس بلاستيك داخل طرود الأمتعة الشخصية للراكب «م.ا.ع» مصري الجنسية القادم من ميناء العقبة الأردني، جرى ضبط الهواتف وتحرر محضر بالواقعة.

ايفون 13 بروماكس

ضبط 9 هواتف محمولة

محاولة التهريب الثانية استطاع رجال جمارك نويبع من ضبط 9 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 بروماكس 256 جيجابا يت ألوان مختلفة داخل السيارة رقم 4765/2431 فارغة قادمة من الأردن قيادة السائق «ا.ا.ع» مصري الجنسية خبأها داخل كابينة السيارة بتجويف أسفل سرير السائق بطريقة يصعب الوصول إليها.

عمليات الضبط جرت عن طريق لجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير جمرك نويبع وفايز عبد الحميد مدير إدارة تفتيش الركاب ومحمود مصطفى والحسيني رياض والسيد حسن مأموري تفتيش الركاب بحضور محمد السعيد حجازي مدير إدارة المكافحة ومحمد سيد الأهل بالأمن الجمركي.

قرر حمدي الشعراوي مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وحررهما محمود عبد الستار ومحمود بسيوني بالشئون القانونية، وقدرت قيمة التعويض الجمركي المستحق بمبلغ 183 ألف و688 جنيها.