هاتف مسروق يتسبب في مقل شاب بمدينة نصر «اختلفوا على القسمة»  

بينما كانا اللصان يقتسمان الغنيمة بعد سرقتها، اختلفا على اقتسام النسبة، وسيطر الطمع على أحدهم ليقرر الغدر بصديقه الذي شاركه سرقة الهاتف المحمول، ويقوم بقتله، كانت هذه القضية التي واجهت جهات التحقيق بعد عثورها على جثمان به عدة طعنات غارقاً في بحر من الدماء بمدينة نصر.

السرقة والغدر تلك الصفتان الذميمتان هما التي تحلى بهم عاطل ليقرر قتل صديقة بعد أن اختلفا عل تقسيم حصيلة بيع هاتف محمول قاما بسرقته سوياً، لتنشب بينهما ماشاده كلامية يضع بعدها الطمع غشاوة على عينه تدفعه لإنهاء حياة شريكه بسلاح أبيض.

بداية الواقعة

كان قسم شرطة أول مدينة نصر قد تلقى بلاغاً صباح أمس الخميس، يفيد بالعثور على جثة عاطل بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول مدينة نصر إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بعدة طعنات بالصدر.

ضبط المتهم

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة عاطل، وعقب تقنين الاجراءات وعمل الاكمنه الازمة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بفعلته التي دفعته لارتكاب الواقعة موضحاً انهما اختلفا على حصيلة بيع هاتف محمول تشاركا في سرقته، لتنشب بينهم مشادة كلامية قام على إثرها بإخراج سلاح أبيض استخدمه في توجيه طعنات متتالية إلى صديقه أودت بحياته على الفور.

النيابة تصرح بالدفن

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن المجني عليه بعد نقله إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه ومعرفة سبب الوفاة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتتابع النيابة سير التحقيق في الواقعة.