إيران توقع مذكرة للانضمام إلى منظمة «شنغهاي» للتعاون

قال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران وقعت مذكرة التزامات لتصبح عضوا دائما في منظمة «شنغهاي» للتعاون، في الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى التغلب على العزلة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وكتب حسين أمير عبد اللهيان على صفحته بمنصة «إنستجرام»: «بالتوقيع على وثيقة العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، دخلت إيران الآن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري».

الرئيس الإيراني يحضر اجتماع منظمة «شنغهاي»

وشهدت العاصمة الأوزبكية طشقند، أمس، توقيع مذكرة بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ورحب أمين عام منظمة شنغهاي بانضمام مصر للمنظمة كشريك حوار معرباً عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر في المرحلة المقبلة.

وتحرك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، إلى سمرقند بأوزبكستان لحضور قمة للمنظمة، وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

انضمام إيران للمنظمة

وقال نائب الأمين العام للمنظمة جريجوري لوجفينوف للتلفزيون الروسي الحكومي، إن إيران ستكون الآن قادرة على المشاركة في الاجتماعات، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق العضوية الكاملة.

وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة منذ عام 2018، عندما تخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، بما في ذلك روسيا والصين.

ووصلت المحادثات غير المباشرة، بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طريق مسدود، بسبب عدة عقبات أمام إحياء الاتفاق النووي، الذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

منظمة شنغهاي للتعاون تهدف إلى تعزيز الأمن

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، كمنظمة حكومية دولية بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وتحقيق التنمية الإقليمية، وتضم المنظمة 8 دول «الصين، روسيا، الهند، باكستان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، قيرغيزستان»، إلى جانب 4 دول تتمتع بصفة مراقب و6 دول كشركاء حوار.