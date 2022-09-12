شولتز: نؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط.. وسنمنع حيازة إيران لأسلحة نووية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إنّه يؤيّد حل إقامة دولتين مستقلتين فلسطينية وإسرائيلية، لدعم ونشر السلام بينهما، وفق نبأ عاجل أوردته قناة «العربية» قبل قليل.

شولتز: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وأكد المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أنّه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق، مشيرا إلى أنّ إيران لم تتعامل بشكل إيجابي خلال المحادثات النووية.

بدوره، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنّ امتلاك إيران أسلحة نووية سيمثل تهديدا للعالم أجمع، مشيرا إلى أنّ الاتفاق النووي لن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.