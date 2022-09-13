زلزال يضرب شرق إيران دون خسائر.. والصين ترفع الاستعدادات لإعصار «مويفا»

شهدت عدة دول أحداثا مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها تعرض مناطق شرق إيران لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن خسائر، فيما رفعت السلطات الصينية في مقاطعة «تشجيانج» مستوى الاستجابة لمواجهة إعصار «مويفا».

كانت مدينة «عشق آباد» التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، شرق إيران، تعرضت لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، حسب مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، الذي أوضح أنه وقع في الساعة الرابعة و7 دقائق فجرا.

وأضاف مركز رصد الزلازل، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 26 كيلومترا من «عشق أباد»، و70 كيلومترا من مدينة «طبس»، و74 كيلومترا من مدينة بشروية في محافظة خراسان الجنوبية، فيما لم ترد أي تقارير حول حجم الخسائر، وفق ما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

«تشجيانج» الصينية ترفع الاستجابة لإعصار «مويفا» إلى المستوى الثالث

في الصين، رفعت سلطات مقاطعة «تشجيانج»، الواقعة شرق البلاد، مستوى الاستجابة الطارئة لإعصار «مويفا»، إلى الدرجة الثالثة، وهو ثالث أعلى مستوى، مع اقتراب الإعصار الـ12 منذ بداية العام.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إنّ السلطات في جميع أنحاء «تشجيانج»، ستتابع عن كثب تطور إعصار «مويفا»، وستتخذ سلسلة من الاحتياطات.

وفي وقت سابق، قالت «إدارة الأرصاد الجوية» الصينية، إن رياحًا تصل سرعتها الى 144 كيلومترا في الساعة، تحركت شمالا بسرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم «سيشوان» في الأسبوع الماضي، إلى 93 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني، «شي جين بينج»، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة «سيتشوان» جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

نيابة جزائرية: حرائق الغابات الأخيرة مفتعلة: هدفها بث الرعب

وفي سياق آخر أعلنت النيابة لدى محكمة «سيدي أمحمد» وسط الجزائر، أن حرائق الغابات الأخيرة مفتعلة، وتندرج في اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية، وقالت في بيان، إن تقاريرًا ذكرت أن الحرائق أدت إلى وفاة عدة أشخاص، إضافة إلى أضرار مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وأضافت النيابة، أن المؤشرات الأولية للتحقيقات تفيد أن الحرائق ارتكبت بغرض بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن.

وفي سياق آخر، لقي 6 مهاجرين سوريين بينهم طفلان «عام وعامين» مصرعهم جراء الجوع والعطش خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب متهالك قاصدين إيطاليا.

أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن القارب

وأشارت مفوضية «شؤون اللاجئين»، إلى أن بين الضحايا فتى عمره 12 عامًا، إضافة إلى 3 بالغين بينهم جدة وأم، مضيفة أن أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن القارب، وأن أغلب الناجين يتلقون العلاج في «بوتسالو» بصقلية، مشيرة إلى وضع صحي شديد الخطورة.

بدورها، أشارت جمعية «ألارم فون»، غير الحكومية، إلى وجود 250 شخصًا في المياه المالطية على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتعاني من نقص الوقود.

وناشد مهاجرون لبنانيون عالقون على متن قارب متهالك بلا ماء وطعام منذ 3 أيام في البحر بين ​إيطاليا​ ومالطا، بيروت التدخل، لإغاثتهم وإنقاذهم، وقال أحد المهاجرين المنكوبين، إن القارب على متنه 280 مهاجرا بينهم أطفال ونساء حوامل دون ماء وطعام.

مسؤول إيطالي: المهاجرون ساهموا في عدد من الشركات

وفي إيطاليا، دعا رئيس «الجمعية العامة لاتحاد الصناعيين» كارلو بونومي، إلى إدماج كامل للمهاجرين في بلاده ومنحهم المواطنة، في ظل تدهور أوضاع إيطاليا من الجانب الديموغرافي، مشيرا خلال كلمة بالفاتيكان، إلى أن مساهمة المهاجرين في عدد من الشركات لا يمكن تعويضها.

وفي التشيك، مثل رئيس وزراء البلاد السابق، العضو بالبرلمان، أندريه بابيس أمام المحكمة بشأن تورطه المزعوم في قضية احتيال، فيما نفى المسؤول السابق، خلال جلسة الاستماع في المحكمة البلدية في العاصمة «براج»، ارتكاب أي مخالفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيس وزراء التشيك السابق: قضية «ستورك نيست» ذات دوافع سياسية

وتدور القضية حول ما إذا كان رئيس وزراء التشيك السابق، ومستشارته السابقة جانا ناجيوفا قد تلقيا بشكل غير قانوني حوالي 50 مليون كرونة تشيكية «2.07 مليون دولار أمريكي» كإعانة من «الاتحاد الأوروبي» منذ أكثر من 10 ستنوات لبناء مركز مؤتمرات «ستورك نيست» قرب عاصمة البلاد «براج».

وقال بابيس، إن الأموال المعنية أعيدت إلى «الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى القضية ذات دوافع سياسية.

من جانبها، نقلت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس سيحضر القمة الـ 31 لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة

ومن المرتقب أن يستقبل المغرب، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، الذي سيحمل دعوة رسمية إلى الرباط قصد المشاركة في القمة العربية.