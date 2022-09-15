أستاذ بـ«هندسة الإسكندرية»: مصر تمتلك قوانين تتحكم في حجم التلوث البيئ

قالت الدكتورة دينا الجيار، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة الإسكندرية، إن مصر دولة واعية بمشكلة التلوث البيئي ولديها قوانين ولوائح تتحكم في حجم التلوث في المياه أو الانبعاثات من المداخن، منها قواعد وضعتها وزارة البيئة، والقانون رقم 4 لسنة 1994.

وأضافت «الجيار» لـ«الوطن» أن التغير المناخي يؤثر على العالم، موضحة أن الانبعاثات التي تحدث لثاني أكسيد الكربون من أي دولة ستؤثر على العالم كله.

الطاقة بالشكل الأمثل

وأشارت إلى أن كل فرد يستطيع أن يستخدم الطاقة والمياه بشكل أمثل، فيكون لمصر تأثير إيجابي على البيئة لأنها تحتوي على عدد سكان كبير.

وأوضحت أن مصر لديها مشروعات للحفاظ على البيئة مثل الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، والذي يهدف لاستخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة بدلًا من الوقود العادي، بالإضافة إلى أن هناك رقابة على معالجة المصانع للانبعاثات.

مؤتمر قمة المناخ

وتابعت «الجيار» بأن مؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، سيعطي فرصة عظيمة، لعمل مشاريع جديدة للحفاظ على البيئة، مضيفة أن التغير المناخي مسؤولية العالم كله، ولذلك سيتواجد في المؤتمر كل رؤساء العالم.