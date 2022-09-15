للشباب.. إجراءات تغيير الصورة الشخصية في الرقم القومي عند حلاقة الذقن

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عن إجراءات تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي عند حلاقة الذقن وإعادة التصوير مرة أخرى في مصلحة الأحوال المدنية.

وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في حال وجود صورة شخصية على بطاقة الرقم القومي بالذقن، وأراد صاحبها حلاقة ذقنه وتغيير صورته على مستخرج جديد من البطاقة، فيجب أن يحضر أحد الأقارب من الدرجة الأولي أو الثانية في حالة عدم وجود الأولى.

حذف صورة بالذقن من بطاقة الرقم القومي

وأضاف «سيد أحمد»، أن صاحب بطاقة الرقم القومي عند تجديدها أو استخراج واحدة جديدة، ويرغب في حذف الصورة الشخصية بعد حلق الذقن، فهنا يجب أن يحضر والده أو أحد أشقائه في حالة وفاة الأب من أجل كتابة إقرار يثبت من خلاله أن الشخص حليق الذقن هو صاحب الصورة المثبتة في الرقم القومي القديم وقت أن كان طليق اللحية، وبعد التوقيع على الإقرار يستكمل صاحب الرقم القومي إجراءات استخراج بطاقته الشخصية التي تختتم بتصويره صورة جديدة وحذف الصورة بالذقن.

وتابع أن مصلحة الأحوال المدنية عندما تمتنع عن تغيير الصورة الشخصية بسبب حلق الذقن، يكون هذا الإجراء في مصلحة الشخص نفسه لحين التأكد من شخصيته بحضور قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للإقرار بشخصية صاحب الصورة قبل أن تستكمل إجراءات الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة تحقيق الشخصية (شخصية-عائلية) أو جواز سفر لإثبات شخصيتك في حالة تجديد البطاقة.

- صورة وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج (بالنسبة للمتزوجين فقط).

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات أو ذوي المؤهلات العلمية بالبطاقات الشخصية أو العائلية لا يشترط إعادة اعتماد الاستمارات.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسى ( بعد الإطلاع على الأصل ) فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.