بخطوات بسيطة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي «أونلاين»

تقدم وزارة الداخلية المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن التقديم عليها من المنزل، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمات، ومنها استخراج بطاقة رقم قومي عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج بطاقة الرقم القومي بأسرع طريقة، وهي كالتالي:

أول خطوة هي الدخول عبر موقع وزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول، وفى حالة عدم التسجيل، يمكن إنشاء حساب جديد، وبعد الولوج إلى الموقع، اضغط على أيقونة دليل الخدمات، وبعدها توجه إلى خانة «الأحوال المدنية»، ثم النقر على أيقونة «بطاقة رقم قومي».

تسجيل البيانات على الموقع

في الخطوة التالية يجب تسجيل بياناتك على منصة الأحوال المدنية واختيار الطريقة التي ستدفع بها رسوم الخدمة، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والإرشادات، وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم إرسال البطاقة الخاصة للمنزل بعد تحديد مكان استلامها.