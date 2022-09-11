تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل مجانا

شهدت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تطورًا كبيرًا، حيث أتاحت للمواطنيين من كبار السن خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، حيث تتوجه القافلة التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلى كبار السن في منازلهم، حتى توفر عليهم الكثير من المجهود والوقت.

كيفية استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل والخطوات الواجب اتباعها للحصول على الخدمة.

أولى تلك الخطوات للحصول على خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، تكون عن طريق التوجه لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب تتضمن ظروف الحالة والعمر لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

تحديد موعد للتصوير

وفى الخطوة التالية، تقوم بتسجيل كل البيانات الخاصة بالشخص الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي وتلك البيانات هى: الاسم رباعي، تاريخ ميلاده، عنوانه ورقم هاتفه المحمول، كما تدون ضمن البيانات درجة صلتك به، وبعد ذلك تقوم مصلحة الأحوال المدنية بالتواصل مع ذلك الشخص وتقوم بتحديد موعد له للتوجه إلى منزله لتصويره لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

تسليم بطاقة الرقم القومي

وبعدها وفي الميعاد المحدد تتوجه المأمورية إلى المنزل وتقوم بتصوير الشخص في منزله وعمل اللازم، وبعد حوالي 15 يوما من تصويره يتوجه ضباط الأحوال المدنية إلى منزله لتسليمه بطاقة الرقم القومي دون تسديد أي رسوم لأنها خدمة مجانية للمواطنيين كبار السن والمرضى.