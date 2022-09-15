بينها استخراج بطاقة الرقم القومي.. خدمات تقدمها «الداخلية» إلكترونيًا

عدد من الخدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني، للتيسير على المواطنين، وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، ومن ضمنها استخراج بطاقة الرقم القومي ووثيقة «الزواج، والطلاق»، وشهادة «الميلاد، والوفاة».

قيد «فردي وعائلي»

كما تتضمن الخدمات استخراج القيد «الفردي، والعائلي»، وتجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد تصريح عمل، وبدل فاقد تصريح عمل، ومخالصة ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات والهجرة والجنسية وخدمات التجنيد.

خدمات وزارة الداخلية

وللحصول على تلك الخدمات الكترونيًا من داخل منزلك، كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات المبسطة، وأولى تلك الخطوات هى الدخول على رابط الموقع https://moi.gov.eg/home/directoryservices.

وبعد الدخول على موقع وزارة الداخلية، تسجل الدخول عليه، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، تنشئ حسابا خاصا، وبعدها تدخل عدد من البيانات الخاصة بطالب الوثيقة، والموافقة على الشروط وتسديد قيمة رسوم الخدمة، وبعدها يجرى تحديد موعد الاستلام.