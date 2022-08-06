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البيت الأبيض يعلن خلو الرئيس الأمريكي جو بايدن من فيروس كورونا

كتب:

رؤى ممدوح
07:03 م | السبت 06 أغسطس 2022
جو بايدن الرئيس الأمريكي

جو بايدن الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، خلو الرئيس الأمريكي جو بايدن من فيروس كورونا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إجراء اختبارات فيروس كورونا للرئيس الأمريكي

وفي وقت سابق، قال طبيب الرئيس جو بايدن، كيفين أوكونور إنّ اختبار «بايدن» جاء سلبياً مساء الثلاثاء، وصباح الأربعاء، وصباح الخميس، إلاّ أنّه صباح الجمعة الماضية أصب مرة أخرى، وحذّر الأطباء من أن الأشخاص الذين يتلقون دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات يمكن أن يتعرضوا للعدوى «الارتدادية» بعد أيام من الاختبار الأولي السلبي، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بتكرار حدوثه وتأثيراته على المدى الطويل لا تزال غير واضحة.

وكتب «أوكونور»، في وقت سابق: «في هذه الحالة، لا يوجد سبب لإعادة بدء العلاج في هذا الوقت ، لكن من الواضح أننا سنواصل المراقبة عن كثب»، مضيفًا: «أوكونور» أن بايدن سيعود إلى العزلة في البيت الأبيض.

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بقلم رؤى ممدوح