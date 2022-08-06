«بايدن» يستضيف قمة لقادة جزر المحيط الهادئ لمواجهة الصين في سبتمبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف قمة لقادة جزر المحيط الهادئ لمواجهة الصين في سبتمبر المقبل، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

بايدن يستضيف قمة لقادة جزر المحيط الهادئ لمواجهة الصين

رفضت الصين الرد على اتصالات عديدة لكبار العسكريين الأمريكيين، في وقت سابق من اليوم، وفقا لقناة «العربية».

تجاهل الصين للاتصالات الأمريكية

من جانبه، قال راندي شرايفر، كبير مسؤولي البنتاجون، إن قطع الصين للاتصالات مع أمريكا، قد يتسبب بحادث خطير، مضيفا «وجود قواتنا بالقرب من القوات الصينية قرب تايوان يستدعي التواصل والتنسيق».

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية، علقت المحادثات العسكرية والأمنية مع واشنطن، وإلغاء محادثات المناخ أيضا.