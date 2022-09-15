تحليق 21 رحلة بالون تقل 420 سائحا بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم، تحليق 21 رحلة بالون تقل 420 سائحا من جنسيات مختلفة، من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بحسب ما صرح كابتن أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأضاف «عبود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار الأحوال الجوية اليوم، سمح بتحليق العديد من رحلات البالون فوق المناطق الأثرية والسياحية غرب الأقصر، في جو مبهج أمتع السائحين، الذين يفضلون سياحة المغامرات المتمثلة في البالون الطائر.

وأشار إلى أن الطيران يكون أولا عبر اختبار سرعة الرياح، وإلى أي اتجاه، من خلال برج المراقبة في مطار البالون غرب الأقصر، وبرج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، وإذا كان الجو مناسب للطيران، يعطينا الأذن بالطيران، فيتم تجهيز أربع رحلات تلو الأخرى، ولا تحلق كلها مرة واحدة بل واحدة تلو الأخرى.

وتابع أن البالون الطائر متعدد الأحجام، يبدأ من حجم صغير يقل 4 ركاب، وحجم متوسط يقل 8 ركاب، وحجم فوق المتوسط يقل 16 راكبا، وحجم كبير يقل 20 راكبا، وحجم كبير جدا يقل 28 راكبا، مؤكدا أنه يصنف ضمن سياحة المغامرات، فالمكان الذي يحلق منه لا يرجع ويهبط فيه، بل يطير حسب اتجاه الريح، ويكون دور الطيار هو البحث في طبقات للجو المناسبة، وتستغرق للرحلة من 35 لـ45 دقيقة بحد أقصى، ثم يبدأ الطيار في البحث عن موقع مناسب للهبوط فيه.