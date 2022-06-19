إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لحين استقرار الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر، اعتبارا من غدٍ الإثنين 20 يونيو 2022، وذلك نتيجة سرعة الرياح وسوء حالة الطقس، حيث ألغيت كافة الرحلات تجنبا لأي أضرار وللحفاظ على سلامة مستقلي البالون، ولحين إفادة الجهات المختصة باستمرار الجو تماما والانتهاء من معايرة وتشغيل محطة الأرصاد الجوية بكفاءتها الطبيعية.

إيقاف رحلات البالون لعدم استقرار الأحوال الجوية

وأكد مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سلطة الطيران المدني قررت إيقاف رحلات طيران البالون الطائر من أرض إقلاع البالون، نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك لحين استقرار الجو تماما وإفادة الجهات المختصة لسلطة الطيران المدني بأن المناخ مناسب للطيران.

إقبال كبير من السائحين على البالون الطائر في الأقصر

ويقبل كثير من السياح حاليا على زيارة محافظة الأقصر خصيصا للاستمتاع بتجربة البالون الطائر الفريدة من نوعها، حيث شهد البالون الطائر المصري في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا نتيجة لما حققته سلطات الطيران المدني المصري وشركة المطارات المصرية من معدلات سلامة وأمان مرتفعة.