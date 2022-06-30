البالون الطائر في الأقصر يحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

شهدت محافظة الأقصر اليوم الخميس، احتفالات البالون الطائر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، في سماء محافظة الأقصر، تزينها أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

احتفالية بذكرى الانتصار على الإخوان

وفي هذا الصدد، يقول علاء راجح إمام، منظم الاحتفالية في أرض البالون غرب محافظة الأقصر، إنه تم تنظيم تلك الاحتفالية في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو التي قادها الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد بالحديد والنار، وعملت على ترسيخ حكم الجماعة بشكل كامل خلال فترة توليهم الحكم في البلاد، حيث تمكن الشعب المصري الموحد في إسقاط حكم جماعة الإخوان، ونجحت مصر بوحدة مؤسساتها الموحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي لجأت له الجماعة بعد إسقاط حكمها بإرادة شعبية في يونيو 2013، وعملت الدولة المصرية بعد إسقاط حكم الإخوان على تقوية مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف «راجح» لـ«الوطن»، أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها الرئيس في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي لم تشهدها مصر في تاريخها.

محافظ الأقصر يبعث برسالة تهنئة للرئيس السيسي

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك حسب بيان صحفي لمحافظة الأقصر.

وقال المحافظ في برقيته، «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية التي سجل فيها الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة أروع وأنبل صور الوطنية، دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وهويتها، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة».