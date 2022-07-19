استئناف نشاط البالون الطائر بسماء الأقصر غدا بعد توقفه 24 ساعة

تعود رحلات البالون الطائر من جديد في سماء محافظة الأقصر، وذلك بعد توقف استمر 24 ساعة بسبب التحقيقات في واقعة انحراف بالون طائر واصطدامه بآخر، وتم نجاة 28 سائحًا، بينما أصيب اثنان وتم نقلهما إلى المستشفى.

سرعة رياح لا تتخطى 8 عقد

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن اللجنة التابعة لسلطة الطيران المدني انتهت من التحقيقات بشأن واقعة البالون، وتقرر استئناف الرحلات الجوية للبالون من صباح غد الأربعاء لتخرج بصورة طبيعية كالمعتاد في الخامسة فجرا وسط ظروف مناخية مناسبة وسرعة رياح لا تتخطى 8 عقد.

تعليق نشاط البالون

وكانت وزارة الطيران المدني، علقت نشاط البالون، وذلك بعد إقلاع مجموعة من البالون صباح أمس الاثنين، ووصولها إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا حيث كانت سرعة الريح نحو 7 عقد على هذا الارتفاع، وانحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون، وهبط البالون إلى الأرض ووصل الركاب بسلام وعددهم 28 راكبا، عدا راكبين تعرضا إلى إصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.