خطوات لتقسيط فواتير الكهرباء لو تراكمت عليك.. «قبل ما يقطعوا الخدمة»

أتاحت شركات توزيع الكهرباء الـ9 في جميع محافظات مصر، إمكانية تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، «تشريح الفاتورة» تخفيفًا عن المواطنين وتسهيلا للإجراءات، بدلا من قطع الخدمة أو رفع العدادات.

وفي السطور التالية، يعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، طرق وخطوات تقسيط فواتير الكهرباء «تشريح استهلاك الكهرباء» وفق موقع وزارة الكهرباء والطاقة، التي جاءت كالتالي:

المستندات المطلوبة

عند تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء، يجب تسليم المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء.

- آخر فاتورة مدفوعة.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

خطوات تقسيط فواتير الكهرباء في نفس اليوم

وفي حال كان هناك فواتير متراكمة، يمكن تقسيطها عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

- توجه المشترك «صاحب العداد» إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن.

- يطلب نموذج تقسيط الفواتير، ويسلم آخر فاتورة سددها.

- يجب مراعاة تصوير عداد الكهرباء لمعرفة قيمة القراءة الحالية ومقارنته بآخر قراءة.

- معاينة عداد الكهرباء في اليوم نفسه للتأكد من سلامته وصحة قراءته، قبل إصدار الفاتورة الجديدة.

- تحديد قيمة المبالغ المستحقة للفواتير السابقة، ويطلب من المشترك دفع قيمة آخر فاتورة، مع تقسيط باقي المبلغ على 3 أو 6 أو 12 شهرًا حسب قيمة المبالغ المستحقة، ورغبة المشترك.

- يمكن لرئيس الهندسة تحديد مدة الأقساط بزيادتها أو تقليلها على مدار أشهر حسب قيمة المبالغ المستحقة.

مع العلم أنه في حالة التوقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يحق لمسؤولي الكهرباء رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.