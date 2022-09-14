الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. خطوات سهلة على موقع الشركة

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، بجانب خدمات أخرى، منها خدمة قراءة العدادات المنزلية إلكترونيًا وتركيب العدادات الكودية المنزلية بطرق قانونية، وخدمة تغيير اسم صاحب العداد، وخدمة تركيب عداد كهربائي جديد.

ويشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، عمليات بحث عدة حول خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، كي يستطيعون الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء لهم، ومن ثم القيام بسدادها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

1- يقوم الراغب بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بالدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى.

2- اختيار القطاع التابع له، وهو المحافظة التي يتواجد بها المنزل أو النشاط الخاص به.

3- ثم يقوم باختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى الفرع، وهو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه.

4- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

5- يقوم بالضغط على أمر «إظهار الفاتورة» لتظهر له آخر فاتورة كهرباء.

كما أتاحت وزارة الكهرباء، نحو 60 ألف مركز تحصيل فواتير، عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن»، بجانب 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة «فوري»، وذلك تسهيلا على المواطنين، عملية سداد فاتورة الكهرباء.

بالإضافة إلى أن هناك عدد من التطبيقات الذكية، التى أتاحتها وزارة الكهرباء، تسهيلا على المواطنون، عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، باستخدام الهاتف، حيث يمكن تنزيل تلك التطبيقات عن طريق متجر play.