جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية في البحيرة

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات، وملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية صفر الكبرى بدائرة مركز أبو حمص، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

العثور على جثة شاب

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد العثور على جثة شاب بها طعنات نافذة بداخل إحدى الأراضي الزراعية بنطاق قرية صفر الكبرى، التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

الجثة بها طعنات نافذة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في نهاية العقد الثالث تقريبا، وبها طعنات نافذة، ومسجاة بأرض زراعية.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود عده طعانات بالصدر، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق تفيد في بيان شخصيته، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة.

ووجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وحُرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر محمد ماجد الفقي المحامي بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات حال إثبات أنها مشاجرة أودت بحياته، وفي حال إثبات أنها قتل عمد مع سبق الإصرار تكون العقوبة المتوقعة للمتهم هي الإعدام، وذلك طبقا لملابسات الحادث.