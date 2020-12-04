تفاصيل مقتل شاب على يد زوجته في البحيرة.. قتلته وبكت عليه أمام إخوته

قررت النيابة العامة حبس سيدة ثلاثينية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها عمدًا، حيث اعترفت القاتلة بجريمتها لعدم تحملها الحياة معه، حيث غرست سكين المطبخ في صدره بعد مشادة بينهما.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: "كان بيذلني كل شوية بالطلاق، وكنت عايشة في نكد طول الوقت"، كلمات لخصت اعتراف سيدة ثلاثينية بقتل زوجها داخل منزلهما في البحيرة، أثناء مشاجرة بينهما، إذ أسرعت في ثوان معدودة، نحو المطبخ وأمسكت سكينًا وغرستها في صدره، فسقط على الأرض فاقدا الوعي، ومات على إثرها بعد دقائق.

جلست المتهمة "هاجر" بجانب جثة زوجها دقائق، تفكر في الخروج من تلك الأزمة، فنقلت جثته إلى مكان آخر قريب من مسرح الجريمة، ثم أبلغت الشرطة عن مقتل زوجها 40 عاما، عامل، عقب سقوطه على سيخ حديد في مزرعته.

وواصلت المتهمة تمثيل دور الزوجة الحزينة على فقد زوجها، بالبكاء في الهاتف خلال إبلاغ أشقائه، أنه مات بسبب سقوطه على سيخ حديدي في حظيرة المواشي داخل مزرعته التي تبعد قرابة 500 متر عن منزل الزوجية، وظلت المتهمة تردد تلك الرواية أمام مفتش الصحة الذي حضر لتوقيع الكشف الطبي عليه، لكنه لم يقتنع بها، وأبلغ المباحث أن الوفاة فيها شبهة جنائية.

في بداية استجوابها أمام المباحث، ادعت المتهمة "هاجر" ربة منزل، 35 سنة، أن زوجها خلال عمله بمزرعته سقط على سيخ حديدي اخترق قلبه وأودى بحياته، بينما كشف الفحص الفني للجريمة أن منفذ الطعنة لا يتشابه مع الأثر الناتج عن سقوط القتيل على سيخ حديدي، حيث كانت حواف طعنة المجني عليه متساوية، وبلا أي تهتكات في جوانب الجرح، ولم يقتنع الطبيب برواية الزوجة.

وكشفت تحريات المباحث، وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وتم استدعاء الزوجة وتضييق الخناق عليها أثناء الاستجواب، فاعترفت بارتكابها الجريمة، وقالت إن ليلة الجريمة نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب مشاكل عائلية، وعندما هددها زوجها بالطلاق، استلت سكينا وطعنته في قلبه، موضحة أنها أخفت سلاح الجريمة، ثم أبلغت عن وفاة زوجها إثر سقوطه على سيخ حديد خلال عمله في الأرض.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.