العثور على جثة شاب ثلاثيني مجهول الهوية غارقا في بحر دسيا بالفيوم

عثر أهالي قرية تلات بنطاق مركز شرطة الفيوم، على جثة شاب طافية على سطح مياه بحر دسيا، وقاموا بانتشالها في محاولة منهم لإسعاف صاحبها واعتقادهم أنه ربما يكون على قيد الحياة، إلا أنّهم وجدوه جثة هامدة، ولم يتعرف عليه أحد، مؤكدين أنّه من خارج القرية، فاتصلوا بشرطة النجدة على الفور، لتأتي إلى مكان العثور على الجثة وتتخذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية تلات بنطاق المركز، بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً في بحر دسيا بمدخل القرية.

الشرطة تعاين الجثة

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الاسم والعنوان، غريق في مياه بحر دسيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

جهود مكثفة لمعرفة هويته

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم جهودها لتحديد هوية صاحب الجثة وعنوانه، من خلال مراجعة بلاغات الغياب والاختفاء والنشر بأوصافه، ومعرفة وقت تغيبه، والتحري حول أسباب الوفاة، هل أنهى حياته أم قُتل أم سقط في المياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجثة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.