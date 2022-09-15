قطار كابيتانو مصر يكتشف المواهب في الغربية.. بحضور نجوم الكرة المصرية

شهد نادي اتحاد بسيون، بمحافظة الغربية، اختبارات برنامج «كابيتاتو مصر»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS.

نجوم الكرة يحضرون الاختبارات

جاء ذلك بحضور عبد الواحد السيد لاعب نادي الزمالك الأسبق، والدكتور محمود سعد المدير الفني الأسبق لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي رئيس إدارة المدربين بالجبلاية، والدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة.

وأكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» مرت بعدة مراحل تضمنت التسجيل، والكشف الطبي، ولجنة القوام، واللجنة الفنية مؤكدا أن البرنامج يستهدف انتقاء أفضل فريق وأفضل مدربين ولاعبين ليكونوا نواة للاحتراف في الخارج والتمثيل في الأندية المصرية وغيرها من المحافل الدولية.

اكتشاف المواهب الرياضية

الجدير بالذكر أن برنامج كابيتانو مصر هو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، ويهدف البرنامج إلى ظهور مواهب عالمية مثل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول والعديد من اللاعبين المصريين والذين وصلوا إلى العالمية والاحتراف.