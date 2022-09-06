مدرب يوفنتوس السابق لـ«الوطن»: «كابيتانو مصر» أعاد فكرة كشافي المواهب

يعد برنامج «كابيتانو مصر»، من البرامج الكبيرة في اكتشاف المواهب في كرة القدم، لأن التقديم للبرنامج متاحا بداية من مواليد 2008، ويجب أن يكون المتقدم لا يلعب في أي نادٍ أو هيئة رياضية، وتعد المسابقة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، صورة مبشرة لمستقبل الكرة المصرية، ومستوى الاحتراف بمعناه الحقيقي، خاصة باختيار السن المناسب.

القرفي: مصر الأولى كرويا في أفريقيا بلا منازع

قال المغربي مصطفى القرفي، المدير الفني السابق لفريق سيدات نادي يوفنتوس الإيطالي، والعديد من الأندية الإيطالية الأخرى، إن برنامج «كابيتانو مصر» يعتبر عودة حقيقية للكشافين عن المواهب في مصر، مشيرا إلى أن مصر هي الأولى إفريقيا بلا منازع وهذا بالأرقام فالمنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيا وأسياد القارة من حيث الأندية هما الأهلي والزمالك.

وأضاف القرفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اكتشاف المواهب الكروية يعد من أصعب المراحل في لعبة كرة القدم، لكن بأي حال رأينا من خلال الكشافين في تاريخ الكرة المصرية، الكثير من المواهب التي لم تبدأ من الأندية الكبرى، وهذا ما يمكن تلخيصه في منتخبي الراحل محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة».

وأوضح: «نحن نتحدث الآن عن 4 كؤوس أفريقية، من خلال لاعبين من النادر أن نجد ضمنهم من بدأوا مشوارهم الكروي في القطبين المصريين الأهلي والزمالك، ودعنا نقول أن طبيعة اللاعب ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره أصبحت مختلفة فاللعبة تطورت جدا وتتطلب أعين ثاقبة في اختيار الناشئين والشباب».

وتابع المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: «عودة الكشافين في مصر من خلال هذا البرنامج ستوفر العدالة في الاختيارات لاسيما وأن الفرصة ستكون أمام أكبر عدد من اللاعبين الصغار والشباب في أن تراهم أعين مدربة جيدا، هذا بالإضافة إلى أن عرض هذه الاختبارات على شاشة التلفاز ستوفر مصداقية في الاختيارات، وهذا ما عانت منه الكرة العربية خلال الفترة الأخيرة وهي الأكاديميات واختبارات بعض الأندية التي لا تكون على المستوى المطلوب في اكتشاف العناصر الصغيرة في السن».

مدرب يوفنتوس السابق: محمد صلاح من قرية صغيرة لكن هناك عين خبيرة التقطت موهبته

وأوضح القرفي، أن سبب تطور كرة القدم في أوروبا هي توفير المناخ المناسب للاعب كرة القدم صغير السن بداية من الاختبارات وحتى اللعب والتسويق أيضا، فاللاعب الناشئ في أوروبا يعتمد على التدريب الخططي ويشرح له المدربين طرق اللعب المختلفة ولكن هناك أشياء مهمة أخرى توفر له، مثل طبيب نفسي وطبيب تغذية ومخطط أحمال يكون مدربا على التعامل مع هذا السن حتى لا يتأثر اللاعب سلبا عندما يلعب في مباريات متتالية.

واختتم القرفي حديثه لـ«الوطن»: «مصر لديها كنوز كروية ومواهب رائعة، وخير مثال على ذلك محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، هو من قرية بعيدة عن القاهرة لكن هناك عين خبيرة اتلقطت هذه الموهبة في سن صغيرة، وأتمنى أن يخرج من مصر لاعبين آخرين مثل الملك المصري حتى يمثلوا المنتخب ويحترفوا في أندية أوروبية تلعب في المستوى الأول».

يذكر أن الاختبارات بدأت من محافظة الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس، وفي الدقهلية كانت في استاد المنصورة يوم 1 سبتمبر، وفي أسيوط باستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر، وفي الإسكندرية على استاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر، وفي الغربية يوم 14 سبتمبر، أما في القاهرة فستكون في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر والشرقية بمركز شباب أبو حماد يوم 21 سبتمبر.