مواعيد وأماكن اختبارات كابيتانو مصر 2022 في المحافظات

بعد إعلان مجموعة قنوات «أون تايم سبورت» عن اختبارات لاكتشاف المواهب الكروية في المحافظات المختلفة، ارتفعت عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن مواعيد وأماكن اختبارات كابيتانو مصر 2022 بالمحافظات، والتي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية التي يتنشرها على مدار اليوم، مواعيد وأماكن اختبارات كابيتانو مصر 2022 بالمحافظات والتي أطلقتها قناة أون تايم سبورت في السطور التالية:

مواعيد وأماكن اختبارات كابيتانو مصر 2022 بالمحافظات

وجاءت أماكن ومواعيد الاختبارات لبرنامج كابيتانو مصر 2022 في محافظات مصر المختلفة والتي انطلقت منذ 28 أغسطس الماضي وحتى 21 سبتمبر المقبل، وجاءت كالآتي:

محافظة الإسماعيلية يكون الاختبار في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس.

محافظة الدقهلية يكون الاختبار في ستاد المنصورة يوم 1 سبتمبر.

محافظة أسيوط يكون الاختبار في ستاد جامعة اسيوط يوم 4 سبتمبر.

محافظة الإسكندرية يكون الاختبار في ستاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر.

محافظة الغربية يكون الاختبار في نادي اتحاد بسيون يوم 14سبتمبر.

محافظة القاهرة يكون الاختبار في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر.

محافظة الشرقية يكون الاختبار في مركز شباب أبوحماد يوم 21 سبتمبر.

اختبارات كابيتنو مصر

وتتم الاختبارات في الأندية المذكورة بداية من الساعة 8 صباحًا، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

وبعد الانتهاء من اختيار المواهب الرياضية في المحافظات المختلفة من المقرر تصفيتها إلي 120 لاعبًا، ويشترط أن يكون المتقدمين من مواليد عام 2008.

وللاشتراك في مسابقة كابتينو مصر 2022، يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بأي هيئة رياضية، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه ولا يوجد أي مانع صحي يمنع اشتراكه في اختبارات المسابقة لاكتشاف المواهب في كرة القدم، كما يوقع ولي الأمر على اقرار بأنه ملتزم بكافة الضوابط والشروط المنظمة في هذا الشأن، وتحمل المسؤولية كاملة في حالة ثبوت مخالفة التعليمات المنظمة في هذا الشأن.