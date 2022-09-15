نظرة متشائمة لنمو الاقتصاد العالمي.. و«فيتش» تتوقع ركود اقتصاد أمريكا وأوروبا

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنّ أزمة الغاز الأوروبية والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في وتيرة تشديد السياسة النقدية العالمية، تلحق خسائر فادحة في الآفاق الاقتصادية.

خفض توقعات الاقتصاد العالمي

وخفضت وكالة فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر سبتمبر 2022 (GEO)، توقعاتها الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرة إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 2.4% في عام 2022، وهو الرقم الذي تم تعديله بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية منذ تقرير توقعات البيئة العالمية لشهر يونيو - وبنسبة 1.7% فقط في عام 2023.

الولايات المتحدة ستعاني من ركود معتدل

بحسب تقرير الوكالة العالمية، يتوقع أن تدخل منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود في وقت لاحق من هذا العام، وتتوقع وكالة فيتش أنّ الولايات المتحدة ستعاني من ركود معتدل في منتصف عام 2023، وأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في عام 2023 بما يعكس تأثير أزمة الغاز الطبيعي.

1.7% نموا اقتصاديا أمريكيا

أضافت: «نتوقع الآن نموًا في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% في عام 2022 و0.5% في عام 2023، بعد تعديله نزولًا بمقدار 1.2% و1% على التوالي».

أزمة الغاز في أوروبا

قال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في الوكالة: «أزمة الغاز في أوروبا، والتسارع الحاد في ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم الركود العقاري في الصين، كلها عوامل تدفع نحو هذا السيناريو».

مخاطر اقتصادية في ألمانيا

وتابع: «تفترض التوقعات الآن الإغلاق الكامل أو شبه الكامل لخط الأنابيب الروسي إلى أوروبا. رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل، فإنّ إجمالي إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستنخفض بشكل كبير على المدى القريب، مع الشعور بالآثار من خلال سلاسل التوريد الصناعية. وستتفاقم هذه الآثار على جانب العرض، وهو خطر رئيسي في ألمانيا».

ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا

وارتفعت أسعار الجملة للغاز والكهرباء في أوروبا بنحو 10 أضعاف بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، ويمكن أن يكون للتمرير غير المقيد لأسعار التجزئة للغاز والكهرباء آثار هائلة على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب الوكالة.

رفع سعر الفائدة

وتابعت: «من المتوقع الآن أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى 4% بحلول نهاية العام ويحتفظ بها هناك حتى عام 2023، كما يتوقع ارتفاع معدل إعادة تمويل البنك المركزي الأوروبي إلى 2% بحلول ديسمبر، ويتوقع أن يصل سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 3.25% بحلول فبراير 2023».