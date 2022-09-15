انطلاق فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا - 2022»

انطلقت فعاليات التدريب المصري الفرنسي البحري المشترك «كليوباترا - 2022»، ويستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حيث وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا، الفرقاطة طراز «جوويند سجم - المعز»، وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة في فاعليات التدريب، ويعد تدريب «كليوباترا»، من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التي تنفذها مصر وفرنسا.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.