تكريم 400 من طاقم التمريض في مستشفيات القليوبية (صور)

أكدت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، وعضو مجلس الشيوخ، أهمية دور التمريض المصري كخط دفاع أول ضد المرض في مصر، واصفة 300 ألف ممرض وممرضة بأنهم محاربون وعمود فقري للمنظومة الصحية على مستوى مصر.

وقامت النقيب العام بالوقوف حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض، خلال احتفالية أقامتها النقابة اليوم في قاعة المؤتمرات بجامعة بنها، حيث ألقت قسم المهنة وسط ترديد أكثر من 500 مشارك للقسم.

وأشادت نقيب التمريض في كلمتها بالحفل بالجهود والمبادرات الرئاسية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي أسهمت في رفع المعاناة عن آلاف المرضى وبجهود التمريض في نجاح المبادرات الرئاسية، ووقوفهم خلف الدولة والقيادة السياسية مما أسهم في نجاح منظومة الصحة في مصر.

تكريم 400 ممرضة بمستشفيات القليوبية

ونظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، احتفالية بفرع القليوبية، لتكريم أكثر من 400 من طاقم التمريض بمستشفيات محافظة القليوبية، لدورهن البارز في النهوض بالمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

التمريض فخر لجهودهم الغير عادية بالمستشفيات

من جانبه أكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن اليوم العالمي للتمريض يعد عيدا للفريق الطبي بأكمله، لما يبذله فريق التمريض في مصر، ولذا فهم مصدر فخر دائم لكل إنسان لما يبذلونه من جهود غير عادية وتضحيات قدمها فريق التمريض المصري أثناء فترة كورونا.

وقالت سامية لبيب نقيب التمريض بالقليوبية، إن التمريض مهنة شاقة وطاقمها كان في صدارة المشهد خلال جائحة كورونا في مستشفيات مصر.