بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارتين بجنوب سيناء

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارتي ملاكي في حادثين منفصلين بطرق جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغين منفصلين، يفيدان وقوع حادثي سير متفرقين بطرق المحافظة.

انقلاب سيارة ملاكي

وأفاد البلاغ الأول بـ انقلاب سيارة ملاكي «ب م ج 3865» قبل مدينة شرم الشيخ بنحو 50 كيلو مترا، على الطريق الجديد «الطور - شرم الشيخ»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص كلهم من القاهرة، وهم تڤرينا مينا ميتري 9 سنوات، وميريتا مينا ميتري، 3 سنوات، وماريا عادل جندي، 25 سنة، ومينا ميتري موسي، 38 سنة، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى مستشفى الطور

أما البلاغ الثاني فأفاد بانقلاب سيارة ملاكي «1246ب د» علي بعد 25 كيلو مترا من «كارتة» الساحل في اتجاه أبورديس على الطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم منى انور فهمي، 65 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، ورباب محمود أحمد، 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، ومازن سامح إبراهيم، 3 سنوات، وسامح إبراهيم سليمان، 43 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون في القاهرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، تحت إشراف هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.