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إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس سدر بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
03:10 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
السيارة الملاكي التي تعرضت للانقلاب في رأس سدر اليوم

السيارة الملاكي التي تعرضت للانقلاب في رأس سدر اليوم

تعرض 4 أشخاص لإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس سدر بنفق الشهيد أحمد حمدي، بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم رأس سدر يفيد انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الدولي «نفق رأس سدر»، على بعد 10 كيلو متر من رأس سدر اتجاه عيون موسي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي، لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

والمصابون هم فاطمة الزهراء شاهين، 31 سنة، من محافظة الشرقية، ومحمد حسن إبراهيم، 24 سنة، وحسن إبراهيم أحمد، 59 سنة، وفايزة علي محمد، 50 سنة، من محافظة القاهرة، 50 سنة.

 

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بقلم حماده الشوادفي