التحقيق في مخالفات وملاحظات بمستشفى الرمد ووحدتين صحيتين ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتحقيق في عدد من المخالفات والملاحظات التي رصدتها لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك خلال المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمة الصحية بمستشفى الرمد والوحدات الصحية بالكوم الأحمر ونعيم بمركز ومدينة بني سويف.

لجان المتابعة ترصد ملاحظات في مستشفى الرمد

وتبين من التقرير الذي عرضه أشرف حماد مدير إدارة المتابعة على محافظ بني سويف، الإشارة إلى بعض الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة، خلال المرور على مستشفى الرمد، فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، وحاجة أحد المصاعد لأعمال صيانة، ونقص بعض المستلزمات والمعدات الطبية وأجهزة الحاسب، فضلا عن التباطؤ في أعمال ترميم ورفع كفاءة قسم العمليات ودورات المياه بالمستشفى.

حالات تغيب وترك عمل بوحدتين صحيتين

وتبين من التقرير، أنه بالمرور على الوحدات الصحية بالكوم الأحمر ونعيم، توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بوحدة الكوم الأحمر، ونقص في بعض الأمصال بوحدة نعيم، ومطابقة الأرصدة الدفترية بالمخزون الفعلي على الطبيعة، فضلاً عن رصد تعطل وحدة الاسنان بالكوم الأحمر، الإضافة إلى وجود حالات غياب وترك عمل من بعض العاملين من الأطقم الطبية والإداريين بالوحدتين.

محافظ بني سويف يوجه برفع كفاءة مستشفى الرمد

من جهته أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة ببني سويف بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، وتدبير احتياجات المستشفى والمذكورة بالتقرير لتحسين أداء العمل، والإفادة ببرنامج زمني لمراحل أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الرمد، متضمنا تاريخ بدء الأعمال ونوعها، والجهة المنفذة، والتاريخ المقرر للانتهاء من كافة الأعمال، مع تكليف وكيل الوزارة بسرعة اتخاذ اللازم لإصلاح وصيانة وحدة أسنان الكوم الأحمر، وتوفير النواقص من الأمصال بوحدة نعيم، واستيفاء حالات الغياب مع التحقيق مع تاركي العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار حملات المتابعة

من جانبه شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.