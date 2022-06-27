محافظ بني سويف: قاعات تدريب «المصري الألماني» طاقة نور للشباب

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنّ أكبر التحديات التي تواجه الحكومات في مختلف الدول، تتمثل في توفير فرص العمل للشباب، فهي من أولى أولويات الحكومات داخل الدول.

مراكب النجاة

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بما شاهده اليوم وسمعه من الشباب الموجودين داخل قاعات التدريب، التي جرى افتتاحها اليوم داخل المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشار غنيم، إلى أنّ افتتاح وتوفير هذه القاعات للتدريب على الوظائف، تعد بمثابة طاقة نور، ستساهم بشكل كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أنّ الهدف وراء افتتاح هذه القاعات، هو اكتساب مهارات سوق العمل لدى الشباب، بمختلف التخصصات ومستوى التعليم، لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها بشكل شرعي.

وجاء ذلك على هامش افتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، وهي واحدة ضمن 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.