رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رئيس مجمع المثال المسيحي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي، والدكتور نادر ميشيل مدير كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، وعدد من قيادات المجمع.

نشاط مجمع المثال وكلية اللاهوت

رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة ونشاط مجمع المثال وكلية اللاهوت، ودورهم في خدمة المجتمع المصري، وقال: «ندعم التعليم اللاهوتي في إطار أكاديمي متكامل، والذي يوفر معرفة وفهم وتفسير نصوص الكتاب المقدس من خلال اتباع قواعد تفسيرية كتابية صحيحة، والذي يؤثر بصورة فعالة على حياة الدارس الشخصية، وبالتالي يؤثر على خدمته للكنيسة والمجتمع».

جهود الطائفة الإنجيلية في تقنين أوضاع الكنائس

ومن جانبه أشاد رئيس مجمع المثال بنشاط رئيس الطائفة الرعوي في مختلف محافظات مصر، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد في مختلف أنحاء الجمهورية ولكافة المذاهب والمجامع الإنجيلية، بجانب جهود الطائفة الإنجيلية في تقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية حتى الآن، كما استعرض مدير كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، نشاط الكلية على المستوى المحلي والدولي، وشروط الالتحاق والقبول، وآخر المستخدات في خطوات الاعتماد الأكاديمية اللازمة.

وضم الوفد القس إسحق داود، نائب رئيس مجمع المثال المسيحي، والقس عاطف سيدهم، راعي كنيسة المثال المسيحي بشبرا والرئيس السابق لمجمع المثال، والدكتور هاني سميح، نائب مدير الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور بهجت عدلي، العميد الأكاديمي للكلية، والدكتور جون سامي، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ رضا عزت، المتحدث الإعلامي للكلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة، ورئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام.