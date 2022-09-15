عضو بـ«العفو الرئاسي» يعلن إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم هيثم حمدين.

وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل: «المخلى سبيلهم اليوم.. كل الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء في لجنة العفو الرئاسي.. قرارات نثمنها ونعمل جميعا على استمراريتها».

طارق الخولي: تتوالى بشائر الخير

وثمن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي القرارات الجديدة، قائلا عبر صفحته الرسمية: «تتوالى الإفراجات وبشائر الخير بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا اليوم».

5 أعضاء في لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتفعيل دورها، وتضم اللجنة 5 أعضاء، هم: «النائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، والمحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا».