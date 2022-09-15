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عضو بـ«العفو الرئاسي» يعلن إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا

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يسرا البسيوني
03:43 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
أحد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا - أرشيفية

أحد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا - أرشيفية

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم هيثم حمدين.

 وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل: «المخلى سبيلهم اليوم.. كل الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء في لجنة العفو الرئاسي.. قرارات نثمنها ونعمل جميعا على استمراريتها».

طارق الخولي: تتوالى بشائر الخير

وثمن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي القرارات الجديدة، قائلا عبر صفحته الرسمية: «تتوالى الإفراجات وبشائر الخير بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا اليوم».

5 أعضاء في لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتفعيل دورها، وتضم اللجنة 5 أعضاء، هم: «النائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، والمحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا».

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بقلم يسرا البسيوني