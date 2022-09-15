عضو بـ«العفو الرئاسي» يعلن إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا
كتب:
يسرا البسيوني
03:43 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
أحد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا - أرشيفية
أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم هيثم حمدين.
وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل: «المخلى سبيلهم اليوم.. كل الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء في لجنة العفو الرئاسي.. قرارات نثمنها ونعمل جميعا على استمراريتها».
طارق الخولي: تتوالى بشائر الخير
وثمن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي القرارات الجديدة، قائلا عبر صفحته الرسمية: «تتوالى الإفراجات وبشائر الخير بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا اليوم».
5 أعضاء في لجنة العفو الرئاسي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتفعيل دورها، وتضم اللجنة 5 أعضاء، هم: «النائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، والمحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا».