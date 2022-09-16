جون واين عن سبب هجومه على ساشين ليتلفيزر: فتاة صغيرة غير معروفة

كشفت الممثلة الأمريكية ساشين ليتلفيزر عن لحظة وصفتها بـ«الأعنف»، وذلك خلال واقعة إلقائها خطاب اعتذار النجم مارلون براندو عن جائزة أوسكار التي فاز بها عن دوره في فيلم «The Godfather»، نيابة عنه، احتجاجًا على معاملة الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1973، عندما حاول الممثل الأمريكي جون واين منعها من قراءة الخطاب خلال حفل توزيع أوسكار في نسخته الـ45.

ونشرت مجلة «بيبول» الأمريكية، تعليق سابق من الممثل الراحل جون واين حول واقعة خطاب الأوسكار، قال فيه: «إذا كان لدى براندو ما يقوله، كان يجب أن يظهر في تلك الليلة، ويوضح وجهات نظره بدلاً من اصطحاب فتاة صغيرة غير معروفة وإلباسها زيًا هنديًا».

ساشين ليتلفيزر: منعوني من التمثيل بسبب خطاب الأوسكار

وروت ساشين ليتلفيزر إنها تعرضت لـ«أعنف لحظة» في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال قرأة الخطاب، حيث حاول الممثل الأمريكي جون واين في تلك اللحظة اقتحام المسرح والاعتداء عليها وإنزالها بالقوة، وتطلب الأمر ستة رجال أمن لتقيده ومنعه من ذلك، متابعة: «أتذكر الوجوه في الحشد، وأنا ألقي الخطاب وأسمع الأصوات وراء الكواليس، ورجال الأمن يحاولون منعه من القدوم لإخراجي من المسرح»، وذلك وفقًا لحوارها مع مجلة «فارايتي».

وأكدت الممثلة التي تعتبر من الهنود الأصليين، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن الأكاديمية لم توجه له أي تحذير أو تهمة وتسترت على الواقعة تماما، كما تم منعها من العمل في هوليوود بعد تلك الواقعة، وفي الوقت الذي كانت تستضيف البرامج الحوارية أشخاصا للحديث عن الواقعة، رفضا تلك البرامج استضافتها للحديث عن الأمر ورسالتها التي كانت ترغب في إيصالها للجمهور.

تكريم ساشين ليتلفيزر والاعتذر لها في أمسية خاصة

وفي يونيو الماضي، تلقت ساشين ليتلفيزر رسالة اعتذار من رئيس الأكاديمية آنذاك ديفيد روبين عن سوء المعاملة التي تلقتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، جاء فيها: «الإساءة التي تعرضت لها بسبب هذا البيان كانت غير مبررة، العبء العاطفي الذي عشت من خلاله وتكلفة حياتك المهنية في صناعتنا لا يمكن تعويضها. لفترة طويلة جدًا، الشجاعة التي أظهرتها لم يتم الاعتراف بها، لهذا، نقدم أعمق اعتذارنا وإعجابنا الصادق».

ومن المقرر أن تقام أمسية لتكريم «ليتلفيزر» في 17 سبتمبر الجاري في متحف الأكاديمية في لوس أنجلوس، حيث سيتم قراءة بيان الاعتذار بالكامل.