سعر أيفون 13 برو ماكس في مصر ومميزاته.. يصل لـ35 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن سعر أيفون 13 برو ماكس في مصر في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع إعلان شركة أبل الأمريكية عن طرحها سلسلة هاتف آيفون 14 الجديدة، خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في الأيام القليلة الماضية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم، سعر أيفون 13 برو ماكس في مصر، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

سعر أيفون 13 برو ماكس في مصر

ويتراوح سعر أيفون 13 برو ماكس في مصر بين 29 ألف و35 ألف جنيه.

موصفات أيفون 13 برو ماكس في مصر

يتميز هاتف أيفون 13 برو ماكس، بالعديد من المميزات والصفات، أبرزها ما يلي:

- يعمل بشريحة واحدة بحجم «نانو».

- يعمل بوحدة معالجة مركزية للهاتف «2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard»، سداسية النواة.

- يتميز الهاتف، بأنه غير قابل للصدأ، فهو مقاوم للماء والغبار.

- مزود بذاكرة عشوائية «Ram» بحجم 6 جيجا.

- ذاكرة داخلية 256 جيجا وعشوائية 6 جيجا.

- يبلغ وزن الهاتف 240 جرام، بحجم شاشة 6.7 بوصة.

خدمة الإنترنت اللاسلكية «Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot»، وUSB بنوعية «Lightning, USB 2.0».

مواصفات أيفون 14

وكشف موقع «Mac rumers» و«جادجيت» التقنيين، أنّه من المتوقع أن يكون السعر المتوقع لهاتف أيفون 14 نحو 1200 دولار أي يصل إلى 22 ألف جنيه.

ومن مميزاته أنه يحتوي على فتحة ثقب دائرية للكاميرا، مقترنة بفتحة أخرى لتضمن ميزة معرف الوجه التقليدية.

- نتوءات الكاميرا ستكون أكثر سمكًا.

- يتمتع أيفون 14 بألوان عصرية تناسب الجميع، وهي الأحمر والأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

- تبدأ الذاكرة الداخلية بـ64 جيجا بايت، وتصل حتى 265 جيجابايت.

- الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت.