سعر آيفون 13 برو ماكس في السعودية.. تخفيضات تصل لـ14%
كتب:
إلهام زيدان
04:37 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
هواتف آيفون
قبل ساعات من طرح النسخة الأحدث والأغلى من هواتف شركة آبل في المتاجر وهو آيفون 14 بروماكس، أعلنت شركة أيفون، تخفيض سعر آيفون 13 بروماكس بنسبة تصل إلى 14%.
وبحسب الأسعار المنشورة على موقع التسويق الإلكتروني «نون»، جاءت التخفيضات كالتالي:
سعر أيفون 13 برو ماكس في السعودية
1- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون أزرق سييرا - نسخة السعودية، خصم 14% على السعر، بـ4889 ريالا بدلا من 5699.00.
2- هاتف آيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أخضر ألباين، خصم 12% بسعر 4999 ريالا سعوديا بدلا من 5699.
3- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون أزرق سييرا - نسخة السعودية، خصم 10%، بسعر 4649 ريالا بدلا من 5199.
4- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 9% بسعر 5159 ريالا بدلا من 5699.
5- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 12% بسعر 4549 ريالا بدلا من 5199.
سعر أيفون 13 برو ماكس 128 جيجابايت
6- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 9%، بسعر 4689 ريالا بدلا من 5010 جنيهات.
7- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون فضي - نسخة السعودية، خصم 9% بسعر 4729 ريالا بدلا من 5199.
9- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون رصاصي داكن - نسخة السعودية، خصم 8%، بسعر 5201 ريال بدلا من 5699.
10- آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 7% بسعر 6199 ريالا بدلا من 6699 ريالا.
11- آيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 1 تيرابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار السعودية، لون أخضر ألبين، خصم 9% بسعر 6999 ريالا بدلا من 7699.