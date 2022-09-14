سعر آيفون 13 برو ماكس في السعودية.. تخفيضات تصل لـ14%

قبل ساعات من طرح النسخة الأحدث والأغلى من هواتف شركة آبل في المتاجر وهو آيفون 14 بروماكس، أعلنت شركة أيفون، تخفيض سعر آيفون 13 بروماكس بنسبة تصل إلى 14%.

وبحسب الأسعار المنشورة على موقع التسويق الإلكتروني «نون»، جاءت التخفيضات كالتالي:

سعر أيفون 13 برو ماكس في السعودية

1- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون أزرق سييرا - نسخة السعودية، خصم 14% على السعر، بـ4889 ريالا بدلا من 5699.00.

2- هاتف آيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أخضر ألباين، خصم 12% بسعر 4999 ريالا سعوديا بدلا من 5699.

3- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون أزرق سييرا - نسخة السعودية، خصم 10%، بسعر 4649 ريالا بدلا من 5199.

4- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 9% بسعر 5159 ريالا بدلا من 5699.

5- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 12% بسعر 4549 ريالا بدلا من 5199.

سعر أيفون 13 برو ماكس 128 جيجابايت

6- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 9%، بسعر 4689 ريالا بدلا من 5010 جنيهات.

7- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون فضي - نسخة السعودية، خصم 9% بسعر 4729 ريالا بدلا من 5199.‏

9- آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون رصاصي داكن - نسخة السعودية، خصم 8%، بسعر 5201 ريال بدلا من 5699.

10- آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون ذهبي - نسخة السعودية، خصم 7% بسعر 6199 ريالا بدلا من 6699 ريالا.

11- آيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 1 تيرابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار السعودية، لون أخضر ألبين، خصم 9% بسعر 6999 ريالا بدلا من 7699.