رئيس الوزراء: الدولة ستتعامل فورا مع أي تحديات تواجه المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة مستمرة في بذل المزيد من الجهود للتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير المنتجات المختلفة في الأسواق المصرية.

رئيس الوزراء: مشروعات جديدة باستثمارات مليار دولار ستبدأ الإنتاج الفعلي قريباً

وأضاف رئيس الوزراء، خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّه اجتمع مع ممثلي 9 شركات دولية ومحلية، لمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، موضحا أنّها ستبدأ في الإنتاج الفعلي قريبا.

وأشار إلى أنّ تلك المشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

إنشاء مصنع جديد للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات 20 مليون دولار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه أمس من مذكرة تفاهم مع شركة «أوبو OPPO» الصينية للإلكترونيات، بشأن إنشاء الشركة مصنعا جديدا للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات تقدر بـ20 مليون دولار، وإمكانية التوسع في هذه الاستثمارات مستقبلا، مؤكدا حرصه على لقاء ممثلي الشركة في مصر للاستماع إلى تصورهم ومطالبهم بشأن إنشاء المصنع الجديد.

وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، تحدّث رئيس الوزراء عن زيارته إلى مدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتي كان على رأسها تطوير المطار كونه المحطة الأولي لاستقبال الضيوف، مؤكدا سعي مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ في أبهي صورة لها، بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.