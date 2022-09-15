أقوال شاهد في قضية مقتل «كهربائي شبرا»: ضربوه بطلقتين خرطوش

استمعت نيابة شبرا الخيمة لأقوال أحد الشهود في واقعة مقتل الشاب مصطفى مسيل، كهربائي، بعدة طلقات في البطن والرجل بسلاح ناري، على يد «عادل. م. ح» 27 عامًا «صاحب جراج»، و«أحمد. ح. م»، 23 عامًا «عامل»، أثناء تدخل المجني عليه لمحاولة فضّ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وجرى إحالتها إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة.

ضربوا بطلقتين خرطوش

وحصلت «الوطن» على نص أقوال «حازم ا ف ع» صاحب مصنع ملابس، وأحد الشهود في القضية التي حملت رقم 7260 لسنة 2022 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1539 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، وتستعرضها في السطور التالية:

س/ ما ولما تفصيلات شهادتك؟

ج/ اللي حصل أنّه في يوم 18مارس 2022، كنت موجود في الشغل بتاعي فوق مسجد الهوانم، سمعت صوت ضرب نار ببص لقيت خمسة أفراد واقفين بجانب بعض، واحد معاه طبنجة وواحد واقف معاه، أنا نزلت الشارع لقيت اللي معاه طبنجة بیشتم وعرفت اسمه بعد كده عادل، ولقيت اللي كان معاه وعرفت اسمهعادل معاه فرد، ضرب طلقة على رجل «مصطفى» (المجني عليه)، وفجأة وقعوا في الأرض مع بعض وسعتها سمعت صوت طلقة ثانية، ولقيت اللي مصطفى بعد عن عادل وهما في الارض، ولقيت المتهم الثاني ضرب طلقة على رجل مصطفى خرطوش اسمه عادل ده وقف وضرب طلقة ثانية في اتجاه مصطفى، وبعد كدة لقيت عادل مسك دماغ مصطفى وكان اللي اسمه «احمد ا» معاه الفرد، وبعدها مشيو ناحية شارع ٢٥، ومصطفى مرمي في الأرض وكان سعتها ناس واقفة شالو مصطفى وودوه المستشفى، وعرفت أنه مات، دا كل اللي حصل.

س/ متى وأين حدث ذلك؟

ج/ الكلام دا حصل يوم الجمعة الموافق يوم 18مارس 2022، في شارع ٢٥ أمام المصنع بتاعي فوق جامع الهوانم.

س/ما الذي شاهدته؟

ج/ أنا سمعت صوت ضرب نار فبصيت من الشباك بتاع المصنع لقيت عدد 5 أفراد واقفين وفي حد في ايده سلاح نارى وبيضرب نار.

الرأي القانوني

وحول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول عبد الرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 234، التي نصت على أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.