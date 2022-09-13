تفاصيل إحالة المتهمين بقتل «كهربائي شبرا» للجنايات: ضرباه بالخرطوش

تنشر «الوطن»، أمر إحالة المتهم «عادل. م. ح» 27 عامًا «صاحب جراج»، و«أحمد. ح. م»، 23 عامًا «عامل»، المتهمين بقتل «مصطفى مسيل» -كهربائي- بسلاح ناري، بعدة طلقات في البطن والرجل، أثناء تدخل المجني عليه لمحاولة فضّ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، القضية التي حملت رقم 7260 لسنة 2022 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1539 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

المتهمان بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه

وذكر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المتهمين في يوم 18/ 3 / 2022 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه/ مصطفى أحمد مسيل أحمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر «فرد خرطوش مسدس» موضوع الاتهامات التالية.

وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده، وما إن ظفرا به، حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين من سلاحه الناري المسدس، وأطلق الثاني صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش، فاستقرت الطلقات بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

أطلقا أعيرة من أسلحة نارية

وورد في أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة «فرد خرطوش، مسدس» بغير ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات، حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة التي وقعت أحداثها بشهر مارس الماضي، عندما ورد إلى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا يفيد مصرع «مصطفى. أ. م» 26 عامًا، كهربائي، جراء إصابته بعدة طلقات نارية بالرجل والبطن، أودت بحياته في الحال بمنطقة عزبة عثمان، أثناء محاولته فضّ مشاجرة، تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين «عادل. ح» مسجل خطر و«أحمد. ا»، طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم، يقول رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.