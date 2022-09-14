بعد إحالتهما للجنايات.. تقرير الطب الشرعي لـ«كهربائي شبرا» المقتول على يد شخصين

مفاجآت سطَّرها تقرير الطب الشرعي الخاص، بواقعة مقتل الشاب مصطفى مسيل -كهربائي- بسلاح ناري، بعدة طلقات في البطن والرجل، أثناء تدخل المجني عليه لمحاولة فضّ مشاجرة بين المتهم وشخص آخر، على يد المتهمين «عادل. م. ح» 27 عامًا «صاحب جراج»، و«أحمد. ح. م»، 23 عامًا «عامل»، والذي تم إحالتهم إلي محكمة جنايات شبرا الخيمة، القضية التي حملت رقم 7260 لسنة 2022 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1539 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

جروح في الجسد أدت إلي الوفاة

حصلت «الوطن»، على نسخة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، إذ ذكر أنه بالكشف الظاهري عليها، بعد أن تم خروج الجثة من الثلاجة، وتعرفنا عليها من واقع كارت البيانات، الموجود على الجثة وهي لذكر في نحو بداية العقد الرابع من العمر سليم، ظاهر العينين متوسط الطول والبنية به جرح شبه دائري حوافه متسحجة ومقلوبة للداخل قطره نحو نصف سم، وبه من علامات قرب الإطلاق اسوداد بحواف الجرح بأسفل يسار البطن، يبعد عن الخط المنتصف الأمامي بحوالي 8 سم، وأعلى الشوكة الحرقنية الأمامية العلوية بحوالي 3 سم، وجرح شبه دائري الشكل حوافه مقلوبة للخارج قطره حوالي 1 سم، وجرح شبه دائري الشكل بقطر حوالي 1.5 سم، محاط بعدة جروح شبه دائرية الشكل تتراوح اقطارها بین 2 سم، هم في مساحة انتشار حوالي سم بالنسبة الركبة اليسرى، وجرح شبه دائري الشكل، بقطر حوالي 1.5 سم محاط بعدة جروح.

الرأي القانوني

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول عبد الرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، وبالتحديد المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنه يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.