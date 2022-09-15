فحص 7000 مواطن وإجراء 133 عملية جراحية بقافلة الأزهر الطبية في سوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان لأكثر من 7000 مواطن على مدار أربع أيام متواصلة من خلال قافلة مشتركة لمشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وذلك بقريتي روافع القصير التابعة لمركز سوهاج وشطورة التابعة لمركز طهطا.

إجراء 133 جراحة بمستشفى سوهاج العام

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، في بيان، أنه تم تحويل 133 مواطنا من خلال القافلة لإجراء عمليات جراحية بمستشفى سوهاج العام بالمجان للمرضى الذين تم تحويلهم من خلال القافلة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة، إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من أساتذة وأطباء جامعة الأزهر الشريف وكذلك الكوادر الفنية التمريضية بمديرية الصحة بسوهاج.

التخصصات الطبية بالقافلة

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية وشملت الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لجميع المواطنين، منوهة أن مشيخة الأزهر الشريف دائمة التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج.

يأتي هذا في إطار التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف ومديرية الشئون الصحية بسوهاج وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة والدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية.