الكشف على 2183 مواطنا في قافلة طبية مجانية بأسوان

يأتي قطاع الصحة على رأس أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تولي المبادرة اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، بشكل منتظم، إلى القرى النائية والمناطق الحدودية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وتشمل القوافل عددًا من التخصصات الطبية، تستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية ضمت 10 تخصصات على مدار يومين، بمركز أسوان قرية السيل الريفي، بمحافظة أسوان.

الكشف على 2183 مواطنا

أوضحت «حياة كريمة» في بيانها، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 2183 مواطنًا، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، مشيرة إلى أن القافلة تأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

العلاج على نفقة الدولة

أضافت المؤسسة أن القافلة حولت 34 حالة للكشف في المستشفيات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، تحول الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، إلى المستشفيات الجامعية الأقرب للحالة، من أجل العرض على المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.