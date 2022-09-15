تفاصيل حريق مصنعي كتان بالغربية.. إصابة شخصين وخسائر 5 ملايين جنيه (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنعين بقرية شبرا ملس، بدائرة مركز شرطة زفتي، بمحافظة الغربية، والتهمت النيران كميات كبيرة من محصول الكتان، تقدر بـ5 ملايين جنيه، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة.

إخماد النيران

كانت قوات الحماية المدنية، دفعت بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها، ويجر عملية التبريد وفصل المحصول التالف، خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مصنعين وتروبيل، للكتان، بقرية شبرا ملس التابعة لدائرة المركز، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة، ويجر عملية التبريد من الحماية المدنية.

محصول 40 فدان كتان

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على محصول 40 فدان كتان بقيمة 5 ملايين جنيه، داخل مصنع وتروبيل، ملك عبد المهيمن وعبد المقتدر طاش، ومصنع أبو حسين والبسطويسي، وإصابة شخصين بإصابات متوسطة، بعد أن صدمهم جرار زراعي، أثناء محاولة قائده الهروب، من الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وإعداد تقرير بشأن الخسائر الناجمة عن الحريق، ومعرفة سبب إندلاعه لبيان إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.