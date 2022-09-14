«الحماية المدنية» بأسيوط تسيطر على حريق اندلع في حظيرة مواشي

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في السيطرة على حريق محدود شب بحظيرة مواشي، بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، دون وقوع إصابات بشرية.

بلاغ باندلاع حريق بحظيرة مواشي

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا، اليوم الأربعاء، من مأمور مركز ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بحظيرة مواشي بجوار منزل أحد المواطنين، بقرية ديروط الشريف.

وانتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق محدود بحظيرة مواشي، ملك شخص يدعى أبوزيد محمد أبوزيد والحظيرة ملاصقة للمنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة و«تروسيكل» بأسيوط

في سياق منفصل، أصيب شخصين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم وقع اليوم الأربعاء، بين سيارة «تمناية» وتروسيكل بمدخل قرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.