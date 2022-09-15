حريق يلتهم مصنع كتان بالغربية والدفع بـ6 سيارات للسيطرة على النيران

شب حريق داخل مصنع كتان، بقرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وتصاعدت ألسنة اللهب والتهمت كميات كبيرة من المحصول، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق داخل أحد مصانع الكتان بقرية شبرا ملس، التابعة لدائرة المركز، وجاري السيطرة على ألسنة اللهب من قبل قوات الحماية المدنية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و8 سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل أحد مصانع الكتان، وامتدت النيران الي المنطقة الموجودة خارج المصنع، والتهمت كمية كبيرة من محصول الكتان، وتحاول قوات الإطفاء، السيطرة على ألسنة اللهب، وفصل الكتان عن المناطق المتضررة.

ندب خبراء المعمل الجنائي

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وإعداد تقرير بشأن الخسائر الناجمة عن الحريق، ومعرفة سبب اندلاعه لبيان إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.