قبل المولد النبوي.. ضبط 58 منشأة غذائية تنتج حلوى فاسدة في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة، حملات مكثفة لمدة يومين، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق الخاصة بتصنيع وبيع حلوى المولد النبوي، بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

إعدام أكثر من 2 طن حلوى وأغذية فاسدة

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 58 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و693 كجم حلويات وأغذية مختلفة، بالإضافة إلى 220 لتر زيوت وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 125 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 78 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة لهذه المدن.

استمرار الحملات لضبط السوق

وأكد خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة باقتراب موسم المولد النبوي، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

الاستعدادات لاحتفالات مولد النبوي

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، استعدادا لحلول موسم المولد النبوي الشريف للعام 1444 ه - 2022م، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.