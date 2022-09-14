توسعة ورصف طريق فاقوس أبو شلبي بتكلفة 20 مليون جنيه في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس أبو شلبي بطول 6 كيلو متر، والمنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلو متر وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، والأخرى تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع.

يأتي ذلك لدفع عجلة العمل بالطريق وسرعة إنهاء أعمال الترفيق بالمرحلة الثانية، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُسهم في استيعاب حركة السيارات، وتخفيف حدة الزحام.

انتهاء أعمال الرصف

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطرق والنقل، أنه جار الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة الطريق بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس - أبو شلبي، بطول 3 كيلو متر وتوسعته بمتوسط عرض من 8 -10 أمتار، باستخدام تقنية FDR، حيث تم وضع طبقة التأسيس النهائية بالطريق من الكيلو 1.200 حتى الكيلو 2.00.

إنشاء حوائط ساندة

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء حوائط ساندة بقطاعات متفرقة من طريق فاقوس، بإجمالي أطوال 400 متر، تمهيداً لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام السيارات والمارة.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية، أنّ المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق بديلة تسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الطرق والنقل، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس، بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق، لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.