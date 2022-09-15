دومينيك حوراني تطرح أغنية «بكاش» وتستعد لمسرحية جديدة

طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية جديدة على طريقة المهرجانات الشعبية بعنوان «بكاش» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية بكاش لـ دومينيك حوراني

مهرجان بكاش لـ دومينيك حوراني، من كلمات وألحان إسلام المصري، توزيع وتسجيل ستوديو فيجو الدخلاوي، وإخراج وجرافيك محمد عمار، وتدور فكرتها فى إطار رومانسي حول الغيرة والغزل.

كلمات الأغنية: «بخ عو هأو أكلت الجو منك.. أنت عشان مني أنا غيران اسمي بيفضل يجنك.. ياللي كونت زمان وياك.. النهاردة بقيت نسياك.. ياما كونت بضحي معاك بس أنا سيبتك لأنك بكاش.. بكاش.. أنت قلبك مافيهوش دقة.. مافيش عندك حب.. ورقة عامل فيها أنك سي السيد.. كل حاجة لأ لأ».

دومينيك حوراني تنتهي من تحضيرات مسرحية شيكو لولو

على صعيد آخر، انتهت دومينيك حواراني، من التحضيرات الأخيرة لمسرحيتها الجديدة شيكو لولو، والمقرر عرضها قريبا، داخل مصر وعدد من الدول العربية.

وتجسد دومينيك، فى المسرحية شخصية أنجلينا جولى التى جسدتها فى فيلم Maleficent بطريقة كوميدية، والمسرحية يشارك فى بطولتها كل من علاء مرسى وشريف باهر ومحمد الصاوى وحسن عبدالفتاح، وعدد آخر من النجوم، تأليف إيهاب ناصر، إخراج علاء مرسى.